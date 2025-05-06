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İşçi Bayramı Tatilinde Çin'de 10,9 Milyon Seyahat Gerçekleşti

İşçi Bayramı Tatilinde Çin'de 10,9 Milyon Seyahat Gerçekleşti
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Çin genelinde 5 günlük İşçi Bayramı tatilinde toplam 10,9 milyon giriş-çıkış seyahati yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7'lik bir artış göstermekte. Yabancı ziyaretçilerin sayısında da büyük bir artış kaydedildi.

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin genelindeki sınır denetim kurumları, 5 günlük İşçi Bayramı tatili boyunca sınır kapılarından yaklaşık 10,9 milyon giriş-çıkış seyahatleri yapıldığını belirledi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7'lik bir artış anlamına geliyor.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre bu seyahatlerin 5,78 milyonu anakara sakinleri tarafından gerçekleştirildi. Anakara sakinlerinin gerçekleştirdiği seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,2 artış gösterdi. Öte yandan Hong Kong, Makao ve Taiwan sakinleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,1 artışla 4 milyon seyahat gerçekleştirdi.

Veriler, yabancı ülke vatandaşlarının da bu dönemde toplam 1,12 milyon giriş-çıkış seyahati gerçekleştirdiğini ve bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,1 oranında arttığını gösterdi. Özellikle vizesiz giriş yapan yabancı ziyaretçilerin sayısının yaklaşık 380 bine ulaşmasıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,7'lik büyük bir artış görüldü.

Veriler, Çin'in genişletilmiş vizesiz seyahat politikasının uluslararası ziyaretçi çekmeye yönelik giderek artan popülaritesi ve etkinliğini açıkça ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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