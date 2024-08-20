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İşçi Baskı Makinesine Sıkıştı, 1 Ölü

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İstanbul Esenyurt'ta bir ambalaj imalathanesinde çalışan 2 işçi baskı makinesine sıkıştı. Yaralanan işçilerden 1'i hayatını kaybetti, diğerinin tedavisi devam ediyor.

Özcan KILIÇ / İSTANBUL, ESENYURT'ta bir ambalaj imalathanesinde çalışan 2 işçi baskı makinesine sıkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçilerden 1'i hayatını kaybetti. Vücudunda ezik ve kırıklar olduğu öğrenilen diğer işçinin tedavisi ise devam ediyor.

Olay, dün saat 12.20 sıralarında Battalgazi Mahallesi 2680. sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Ambalaj imalathanesinde işçi olarak çalışan Serdar Yüksel ve Sammy Wameli çalıştığı sırada baskı makinesine sıkıştı. Makinenin arasında kalan 2 işçinin çıkartılması için çalışanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri makineye sıkışan 2 işçiyi kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezikler olduğu tespit edilen Serdar Yüksel ve Sammy Wameli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan Serdar Yüksel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sammy Wameli'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan, Yüksel'in baskı makinesine sıkışarak can verdiğini gören arkadaşları ve durumu öğrenen yakınları olay yerinde fenalalık geçirdi. Yüksel'in yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, 1 kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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