İşaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhalarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yıpranan veya zarar verilen tabelalar yenileniyor.

ÖNCELİK KIRSAL MAHALLELERİN

"Yol Medeniyettir'' ilkesiyle kent genelinde hayata geçirdiği ulaşım projeleriyle kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerin yanında kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhalarıyla yayaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştırıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğünce kırsal mahallelerin yıpranan veya zarar verilen işaret ve yönlendirme levhaları yenileniyor.

KOCAELİ GENELİNDE ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yollardaki en önemli güvenlik işaretlerinden olan yön levhalarının montajlarına il genelinde yapılıyor. Kırsal mahallelerden başlayan çalışmalar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere Kocaeli genelinde bu yıl içerisinde 50 bin adet uyarı ve tanzim işaret levhaları ve 2 bin 500 adet bilgi levhası montajı yapacak.

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