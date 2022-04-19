İSAM, "Meşihat Arşivi Defter Kataloğu"nu araştırmaya açtı - Haberler

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İSAM, "Meşihat Arşivi Defter Kataloğu"nu araştırmaya açtı

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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İSAM, 'Meşihat Arşivi Defter Kataloğu'nu araştırmaya açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından "Meşihat Arşivi Defter Kataloğu" veri tabanı araştırmaya açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından "Meşihat Arşivi Defter Kataloğu" veri tabanı araştırmaya açıldı.

İSAM'dan yapılan açıklamaya göre, veri tabanı üzerinden katalog bilgilerine erişilebilen 5 bin 255 defter, İSAM Kütüphanesi'nde incelebilecek.

Meşihat Arşivi Defterleri, 16 ve 20'nci yüzyıl arasında Şeyhülislamlık, Rumeli Kazaskerliği, Anadolu Kazaskerliği, Nakibüleşraflık, İstanbul ve Bilad-ı Selase Kadılıkları, Bab-ı Meşihat meclisleri ve diğer ilmiye sınıfı mensuplarının faaliyetlerini belgeliyor.

Kataloğa "http://ktp.isam.org.tr" internet adresinden erişilebilecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

İslam Araştırmaları Merkezi, Türkiye Diyanet Vakfı, Güncel, Haberler

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