Isabel Munoz'un Göbeklitepe fotoğrafları Berlin'de sanatseverlerle buluşuyor

İspanyol fotoğrafçı Isabel Munoz'un Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları çektiği fotoğraflar, Berlin'de sanatseverlerle buluşuyor. 'Toplumun Keşfi' başlıklı sergide Neolitik çağdan günümüze toplumların oluşumu ele alınıyor.

İspanyol fotoğrafçı Isabel Munoz'un Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları çektiği fotoğraflar, Almanya'nın başkenti Berlin'de sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesinden yapılan açıklamaya göre fotoğraflar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzeleri'ne bağlı Vorderasiatisches Museum işbirliğinde hazırlanan "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" başlıklı sergide yer alıyor.

Neolitik çağdan bugüne toplumların oluşumunu antropolojik ve sanatsal bir bakışla ele alan sergi, Şanlıurfa Müzesi'nden seçilen, 44'ü ilk kez sergilenen 89 eser ve 4 replikadan oluşuyor.

İlk kez 2023'te, Pera Müzesi'nde "Isabel Munoz: Yeni Bir Hikaye-Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar" başlığıyla açılan sergide yer alan bu fotoğraflar, ardından Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, 2024'te de İspanya Ulusal Antropoloji Müzesi'nde sergilenmişti.

Bugün açılacak sergi, 19 Temmuz'a kadar James-Simon-Galerie'de ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
