İsa Mesih Şahin: "Gençlerimiz İçin, Bu Ülkede Liyakatli Bir Düzenin Tesisi İçin, Sayın Cumhurbaşkanı Sözünü Tutmalıdır.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin TBMM'de, “Gençlerimiz için, bu ülkede liyakatli bir düzenin tesisi için Sayın Cumhurbaşkanı sözünü tutmalıdır. Bu adaletsiz mülakat sistemi amasız, fakatsız olarak kaldırılmalıdır. Yerine de objektif kriterlere dayalı bir sitem kurulmalıdır” dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin TBMM'de, "Gençlerimiz için, bu ülkede liyakatli bir düzenin tesisi için Sayın Cumhurbaşkanı sözünü tutmalıdır. Bu adaletsiz mülakat sistemi amasız, fakatsız olarak kaldırılmalıdır. Yerine de objektif kriterlere dayalı bir sitem kurulmalıdır" dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, bugün TBMM'de kamu personeli alımında uygulanan mülakatlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Şahin, şunları söyledi:

"SÖYLENECEK TEK BİR SÖZ VAR; MÜLAKATLAR KALDIRILMALI"

Mülakatların kaldırılması konusunda iktidara sözünü hatırlatacağımız bir mesajımız olacak. Aslında konu çok açık. Seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen bir söz var ve biz bu sözün yerine getirilmesini, mülakatların kaldırılmasını gençlerimiz adına istiyoruz. Söylenecek tek bir söz var; mülakatlar kaldırılmalı.

Bizim temel referansımız adalet. Buradaki amacımız adaletli bir sistemin tesis edilmesidir. Liyakatli bir sistemin inşa edilmesidir. Torpili olanın değil, hak edenin kazandığı bir düzenin kurulmasıdır. Peki mülakatlara neden karşı çıkıyoruz? Çünkü bu konuda objektif, hakkaniyetli bir mülakat yapılması kolay değildir. Neden değildir? Çünkü mülakatlarda jürinin öznel değerlendirmeleri, adil olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Anlık strese dayalı olarak gerçekçi olmayan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Kayırmacı düzen nedeniyle torpili olanın kazandığı haksız sonuçlar oluşabiliyor. Bu açıkladığımız nedenlerle mülakat sitemi adaletli değildir ve kaldırılmalıdır. Objektif kriterlere dayalı bir sınav sisteminin esas alınacağı adaletli bir sistem inşa edilmelidir.

"BU GENÇLERİ ÜZMEYE, GELECEK KARAMSARLIĞINA DÜŞÜRMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Sayın Cumhurbaşkanı da seçimlerden önce 'Mülakatların kaldırılacağı' yönünde açık bir vaatte bulundu. Bu vaat iktidar partisinin seçim beyannamesinde de yer aldı. Ancak ne var ki; seçim sonrası yeni Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in açıklaması zihinlerde karışıklığa sebep oldu. Ne dedi Sayın Bakan? 'Mülakat gibi mülakat yapacağız' Ne demek bu? Evet herkes bu sorunun cevabını arıyor. 'Kameralarla kayıt alınacak' dendi, 'itiraz hakkı var' dendi, 'kimse jüriyi bilmeyecek' dendi, vs. şeyler söylendi ama tatmin edici bir açıklama gelmedi. Tabii işin bu tarafında gençlerimiz endişeli ve üzgün bir şekilde bekliyor. Bu gençleri üzmeye, gelecek karamsarlığına düşürmeye kimsenin hakkı yok. Şimdi kimse topu taca atmasın. Söz verdiysem gibi yuvarlak sözler de sarf edilmesin. Bu aşamada yapılması gereken tek bir açıklama var. Evet biz mülakatları kaldıracağız diye söz verdik. Amasız fakatsız mülakatlar kaldırılmıştır. Gençler Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu açıklamayı bekliyor. Gençler Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözü tutmasını istiyor. Peki bu açıklama neden yapılmıyor? Yoksa bu söz, seçim kazanmak için verilmiş bir söz müdür? Eğer değilse; o zaman lafı evirip çevirmeden yarından tezi yok bir açıklama yapılmalı. ve umutla bekleyen gençlerimiz rahatlatılmalı. Mülakatlar kaldırılmalı.

Burada atama bekleyen öğretmenlerimiz için ayrı bir sayfa açmak istiyorum. Önceki Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer seçimden önce NTV'de katıldığı programda 'Mülakat olmayacak. Tek kriter KPSS olacak' diye açıklama yaptı. Hem Sayın Cumhurbaşkanının sözü hem Milli Eğitim Bakanı'nın seçim öncesi konuşması ortadayken; şimdi yeni Milli Eğitim Bakanı çıktı 'Mülakat gibi mülakat yapacağız' dedi. Yani mülakatın devam edeceğinin sinyalini verdi. Burada şu soruyu da sormadan geçmeyelim. Daha önceki dönemlerde mülakatlar nasıl yapılıyordu? Yani bu açıklama 'mülakatların adaletli yapılmadığının' bir kabulü anlamına mı geliyor? Bunun yanında; şimdi dört gözle mülakatların kaldırılmasını bekleyen öğretmen adaylarımıza önceki Milli Eğitim Bakanı, şu anda da Milli Eğitim Komisyon Başkanı olan Sayın Mahmut Özer'in bir açıklama yapma borcu vardır. Ben buradan Sayın Özer'e çağrıda bulunuyorum.

"MÜLAKATLAR KALDIRILANA KADAR BU KONUDA İKTİDARA MARKAJ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİMİZİ İFADE EDİYORUZ"

Belki unutmuştur düşüncesiyle; şeçim öncesi yaptığı açıklamayı kendisine hatırlatıyorum. Siz gençlere çok açık bir söz verdiniz. Şimdi bu söz yerde mi kalacak? Sayın Özer bu konuda açıklama yapmak zorundasınız. Atama bekleyen öğretmen adaylarımıza karşı bu bir sorumluluğunuzdur. Sayın Yusuf Tekin'e de mesajımız; sizin açıklamanızdan sonra özellikle öğretmenlerimizde şu endişe oluşmuştur 'acaba mülakatlar başka alanlarda kaldırılacak, öğretmenlikte devam mı edecek?' Sayın Milli Eğitim Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı öğretmen adaylarımız; sizden bu belirsizliğin giderilmesini istiyor. ve artık gençler 'mülakatların kaldıracağız' değil, 'mülakatları kaldırdık' müjdesini bekliyor.

Sayın Cumhurbaşkanına bir kere daha seçim öncesi verdiği sözü hatırlatıyoruz. Gençlerimiz için, bu ülkede liyakatli bir düzenin tesisi için Sayın Cumhurbaşkanı sözünü tutmalıdır. Bu adaletsiz mülakat sistemi amasız, fakatsız olarak kaldırılmalıdır. Yerine de objektif kriterlere dayalı bir sitem kurulmalıdır. Son olarak; bu söz yerine getirilene kadar, mülakatlar kaldırılana kadar bu konuda iktidara markaj yapmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz."