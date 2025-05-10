İsa Gök, Şeker-İş Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası (Şeker-İş) 23. Olağan Genel Kurulunda İsa Gök, genel başkan olarak yeniden seçildi. Genel kurulda yeni yönetim kurulu da belirlendi.
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanlığına yeniden İsa Gök seçildi.
Sendikadan yapılan açıklamada, Şeker-İş 23. Olağan Genel Kurulunun, bugün yapılan seçimlerin ardından tamamlandığı belirtildi.
Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda İsa Gök yeniden genel başkan seçilirken, yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:
"Genel Başkan Yardımcısı (Genel İdari İşlerden Sorumlu) Cengiz Ünder, Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşlerden Sorumlu) İlhan Özyurt, Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim İşlerinden Sorumlu) İbrahim Dayı, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlandırma İşlerinden Sorumlu) Murat Taşlıyurt."
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel