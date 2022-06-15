İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

İSTANBUL'da kilitlerini kırarak girdikleri işyerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çete lideri Sinan B.'nin daha önceden 112 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından işyerlerinden hırsızlık yapan bir çeteyi yakalamak için operasyon yapıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin Sancaktepe'de 6, Ataşehir'de 7, Tuzla ve Ümraniye'de birer işyerinden hırsızlık yaptıkları ayrıca bir gasp olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sinan B. ile Serkan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.