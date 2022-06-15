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İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Demirören Haber Ajansı - Ali Aksoyer - Güncel
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İş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

İSTANBUL'da kilitlerini kırarak girdikleri işyerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da kilitlerini kırarak girdikleri işyerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çete lideri Sinan B.'nin daha önceden 112 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından işyerlerinden hırsızlık yapan bir çeteyi yakalamak için operasyon yapıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin Sancaktepe'de 6, Ataşehir'de 7, Tuzla ve Ümraniye'de birer işyerinden hırsızlık yaptıkları ayrıca bir gasp olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Polis ekipleri şüphelilerin bazı olaylarda güvenli kameralarına yakalandıklarını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin işyerlerinin kapı kilitlerini kırarak içeri girdikleri çaldıklarını çalıntı araçlara yükleyerek götürdükleri görüldü. Önce eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için 11 Haziran 2022 tarihinde operasyon yapıldı. Baskınlarda şüpheli Sinan B.(27), Hatice Ç.(27), Seda B.(40), Serkan Ç.(22) ve 17 yaşındaki B.Ü. gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Şüphelilerden Sinan B.'nin daha önceden 112 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre diğer şüphelilerden Hatice Ç.'nin daha önceden 57 adet, Seda B.'nin 9 adet, B.Ç.'nin 16 adet, Serkan Ç.'nin ise 16 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sinan B. ile Serkan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Güncel

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