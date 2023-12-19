İş yerlerinden bağış kutusu ve pikeler çalındı

GAZİOSMANPAŞA'da bir iş yerine gelen şüpheli, tezgahın üzerindeki bağış kutusunu çaldı. Aynı kişinin Sultangazi'de de SMA'lı bebeğe ait bağış kutusunu çaldığı ortaya çıktı. Sultangazi'de eczaneye gelen 2 şüpheliden biri ise, ilaçları adığı sırada diğer şüpheli, SMA hastası bebeğe ait bağış kutusunu çaldı. Sultangazi'de de bir şüpheli dükkan dışındaki tezgahta bulunan pikeleri çaldı.Yaşanan hırsızlık olayları işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İKİ FARKLI İŞ YERİNDEN BAĞIŞ KUTUSU ÇALDI

İlk olay, 13 Aralık Çarşamba günü Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 1. Cebeci Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada tatlıcı dükkanında kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, içeri girdi. Tezgahın üzerindeki bağış kutusunu çalan şüpheli kayıplara karıştı. Bir gün sonra, 14 Aralık Perşembe günü Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde saat 14.15 sıralarında aynı kişi, yine caddedeki bir tatlıcıda kimsenin olmadığını fark ederek içeri girdi. Şüpheli tezgah üzerindeki bağış kutusunu çalarak kaçtı. O sırada arka tarafta bulunan iş yeri sahibi, bağış kutusunun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, bağış kutusunun içeri giren bir kadın tarafından çalındığını gördü.

SMA HASTASI BEBEĞİN BAĞIŞ KUTUSUNU ÇALDI

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'ndeki ikinci olayda ise, eczaneye gelen iki kişiden biri, ilaç alacakları sırada, çalışanın yerinden kalkıp ilaçları hazırlamasını fırsat bildi. SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli ardından kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TEZGAH ÜZERİNDEKİ PİKELERİ ÇALDI, KAMERALARA YAKALANDI

Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki olayda ise, 17 Aralık Pazar günü saat 18.30 sıralarında bir kişi dükkan dışındaki tezgahta duran pikeleri çaldı. Dükkan sahibi tezgahını topladığı sırada ürünlerinin eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen dükkan sahibi bir kişinin pikeleri çalıp gittiğini gördü.

Dükkan sahibi Kutfettin Yazıcı, "Akşam geldim, malları toparlarken baktım ki 2-3 pike ortada yok. Daha sonra yeğenimin yanına gittim, kamera vardı kameraya baktım. Biri oradan geliyor, iki tane pikeyi alıp gidiyor. Sık sık yaşanıyor, yani ufak tefek şeyler gidiyor. Şimdiye kadar kamera yoktu, kameraya baktık genç bir adam. Fiyatı sorun değil, tanesi 200-250 lira, iki tanesi 600 lira. Sorun değil de, bir insanın gelip alması gitmesi sorun. Kendisi gelip istese inanın ki verirdim" dedi.