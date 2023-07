İş yerlerinde fren sesi kabusları oldu, eşleri işe göndermek istemiyor

Kulakları fren sesinde, kaza korkusuyla çalışıyorlar

Yaklaşık 1 buçuk ay sonra tekrar işe başlayan yaralı personel, fren sesini duyunca çok korktuğunu söyledi

Daha önceki kazalar ile dün akşam meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Yaralanan personellerden Talha Şeker: "Fren sesi duyunca irkiliyorum. Rüyamıza giriyor artık kabusumuz oldu. Eşim işe göndermeyecek nerdeyse"

-Esnaf: "Fren sesi duyduğumuz zaman aklımız başımızdan gidiyor"

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 2 ay önce virajı alamayıp kontrolden çıkan otomobilin park halindeki kamyonete çarpması ve ardından kamyonetin aküleri değiştiren iki personeli yola savuran kazanın olduğu yerde yine virajı alamayan bir otomobil akü firmasına girdi. Daha önce kazada yaralanan işletmenin personelleri ile bölge esnafı, söz konusu virajdan dolayı ayda 3-4 kaza meydana geldiğini ve fren sesini duydukları anda korktuklarını dile getirdi.

Yaklaşık 2 ay önce Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde, yağışlı havada viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini yitiren sürücünün kullandığı otomobil, o sırada park halinde aküsü değiştirilen bir kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin içerisinde akü değişimi yapan Talha Şeker ve Mehmet Kirit yola savruldu. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise araçta sıkıştı. İhbarla birlikte olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, akü işletmesinin çalışanlarını hastaneye kaldırırken, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ne olduğunu anlamadılar yola savruldular

Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kamyonet çarpması ve Şeker ile Kirit'in araçtan fırlayarak yola savrulmaları yer aldı.

Aynı yerde ikinci kazada kurye ölümden kıl payı döndü

Bahse konu kazanın yaşandığı aynı yerde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandığı da görüntülere yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin önce bariyerlere çarptığı ardından yola çıkmakta olan motosikletli kuryeye doğru yöneldiği ve kuryenin son anda fark etmesiyle ölümden kıl payı kurtulduğu anlar yer aldı.

Bu sefer otomobil akü firmasına girdi

Dün akşam saatlerinde meydana gelen bir kazada ise M. A.'nın kullandığı 42 ACE 823 plakalı otomobil aynı viraja geldiği anda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, o sıra kapalı olan akü firmasına daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar oluştu.

"Can güvenliğimiz yok, dışarıya çıkamıyoruz"

İşletme sahibi Ali İhsan Demir, bölgede her ay en az 3 kaza yaşandığını belirterek, önlem alınması gerektiğini söyledi. Demir, "Can güvenliğimiz yok dışarıya çıkamıyoruz. Gelen insanlar çıkamıyor. Her gün tehlikede yaşıyoruz. İki personelimiz yaralındı hastaneye yattı. Dün gece bir tanede kaza oldu. Burayı söyledik ama yetkililer bize yardımcı olmuyor. Işık olsa yine yeter. Akşamki kaza gündüz olsaydı kesin ölüm olurdu. İnsanlar otobanda hareket eder gibi sürüyorlar. Yetkililerden ışık kavşak ya da tırtıl gibi bir şey yapmalarını istiyoruz. Yaparlarsa çok mutlu oluruz" dedi.

"Fren sesi duyduğumuz zaman aklımız başımızda gidiyor"

Kazanın olduğu noktada restoran işleten bir diğer esnaf Adem Turan, "Viraja ne yapılması gerekiyorsa o yapılsın istiyoruz. Daha önceki kazada benim de iki motorum hasar gördü. Buraya tümsek ya da kavşak yapmaları lazım. Gündüz olsaydı ortalık çok kötü olurdu, çünkü müşterilerimiz burada oturuyor olacaktı. Dükkanın önünde ne var ne yok alıp götürürdü. Daha iki gün önce araba takla atarak gitti. Fren sesi duyduğumuz zaman aklımız başımızda gidiyor. Bir şey mi oldu? Olacak mı diye ödümüz kopuyor" diye konuştu.

"Rüyamıza giriyor, kabusumuz oldu"

Daha önce akü değiştirirken gerçekleşen kaza sonucu yola savrularak yaralanan Talha Şeker de o anları anlattı. Akü değişimi sırasında ne olduğunu anlamadan bir anda kendini yerde bulduğunu dile getiren Şeker, "Kaza görüntülerini görünce olayın ciddiyetinin farkına vardım. Yüreğimiz hopluyor çalışırken, bir gözümüz işte oluyor. Doğru düzgün çalışamıyoruz. Herhangi bir seste irkiliyoruz. Psikolojimiz bozuldu burada. Rüyamıza giriyor artık kabusumuz oldu. Eşimiz evde bizi düşünüyor, işe göndermeyecek neredeyse. Burada zor şartlar altında çalışıyoruz. Viraj çok tehlikeli hiçbir uyarıda yok artık önlem alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer işletme çalışanı Hüseyin Özdamar ise tedirginlik içerisinde çalıştıklarını ve viraja önlem alınması gerektiğini vurguladı.