Çorum'da gece saatlerinde 2 işyeri ve otomobil kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfek ile kurşunlandı. Olayın ardından kaçan zanlı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İş yerleri ve araca kurşun yağdıran şahıs polis ekiplerince yakalandı

Polis olayın ardından kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı

ÇORUM - Çorum'da gece saatlerinde 2 işyeri ve otomobil kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfek ile kurşunlandı. Olayın ardından kaçan zanlı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine gelen C.K., 2 işyeri ve park halinde bulunan otomobili pompalı tüfek ile kurşunladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çarşı mahalle bekçisi ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, otomobilde ve işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde boş kovanlar ele geçirdi.

Olayın ardından kaçan C.K., polis ekiplerinin yaptığı çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.