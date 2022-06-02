İş yerinin ortasındaki yüksek gerilim direği şaşırtıyor - Haberler

ŞANLIURFA'da, oto yedek parçası satan Ahmet Akçiftçi'nin 3 yıl önce satın aldığı, 56 metrekarelik iş yerinin ortasında 35 bin voltluk yüksek gerilim direği bulunuyor. Tek katlı olan ve direğin üst kısmı çatıdan çıkan iş yeri, görenleri şaşırtıyor. Yağışlı havalarda korktuklarını belirten Akçiftçi, direğin çıkarılması için yetkililerden yardım istiyor.

Oto yedek parça satışı yapan Ahmet Akçiftçi, 3 yıl önce Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan 56 metrekarelik iş yerini satın aldı. Burada yedek parça satan Akçiftçi, iş yerinin ortasında bulunan yüksek gerilim direğinin tehlike oluşturduğunu belirterek, kaldırılması için ilgili dağıtım şirketine başvurdu. Aradan geçen sürede direğin kaldırılmadığını belirten Akçiftçi, sorunun çözümü için yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.