Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İş yerinin önünden kedi hırsızlığı kamerada (2)

İş yerinin önünden kedi hırsızlığı kamerada (2)

Güncel Haberler

'ÇİKO' SAHİBİNE TESLİM EDİLDİElazığ'da, mobilya mağazasının önündeki sahipli Scottish Fold cinsi 'Çiko' adlı kediyi alan kadın, polis ekipleri tarafından tespit edildi.

'ÇİKO' SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Elazığ'da, mobilya mağazasının önündeki sahipli Scottish Fold cinsi 'Çiko' adlı kediyi alan kadın, polis ekipleri tarafından tespit edildi. İsmi öğrenilemeyen kadın, ifadesi alınmak üzere kediyle beraber emniyete götürüldü. İfadesinde kedinin sokak kedisi olduğunu düşünüp aldığını söyleyen kadın, Çiko'yu sahibi Kadir Yıldırım'a teslim etti. Yıldırım'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine kadın serbest bırakıldı. ?Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,


Elazığ Seçim Sonuçları
Elazığ Yerel Seçim Sonuçları 2019
Elazığ Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title