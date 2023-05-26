İş yerinin önünden kedi hırsızlığı kamerada (2)

'ÇİKO' SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Elazığ'da, mobilya mağazasının önündeki sahipli Scottish Fold cinsi 'Çiko' adlı kediyi alan kadın, polis ekipleri tarafından tespit edildi. İsmi öğrenilemeyen kadın, ifadesi alınmak üzere kediyle beraber emniyete götürüldü. İfadesinde kedinin sokak kedisi olduğunu düşünüp aldığını söyleyen kadın, Çiko'yu sahibi Kadir Yıldırım'a teslim etti. Yıldırım'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine kadın serbest bırakıldı. ?Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,