İş yerini ateşe verip kendini içeri kilitledi

YOZGAT'ta, iş yerini ateşe verip kendini içeri kilitleyen Raşit A. (33), polisin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Raşit A., Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki emlak ofisini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıları kilitleyen Raşit A.'nın dumandan zehirlenmemesi için camlar ve kapılar kırıldı. Ardından polis ve itfaiye ekipleri, gaz maskesi ve koruyucu kalkanlarla içeri girdi. Elindeki bıçakla kendini yaralayan Raşit A., yakalanarak hastaneye götürüldü.