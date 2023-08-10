İş Yerine Pompalı Tüfekle Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

Esneyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden iş yerine pompalı tüfekle ateş eden saldırgan tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.

-ESENYURT'ta iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iş yerine pompalı tüfekle ateş eden saldırgan tutuklandı.

Koza Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden iş yeriyle arasında anlaşmazlık bulunan M.B.T. pompalı tüfekle iş yerine gelerek rast gele ateş etti. Saldırının ardından elinde tüfekle olay yerinden uzaklaşan M.B.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.