Nevşehir'de bulunan bir işyerine kimliği belirsiz iki kişi tarafından molotof kokteyli atılarak yakılırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi saldırganların yakalanmasını bekliyor.

İş yerine molotoflu saldırı... O anlar kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir de bulunan bir işyerine kimliği belirsiz iki kişi tarafından molotof kokteyli atılarak yakılırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Acıgöl İlçesi Çayırlık Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi tarafından sanayi bölgesinde bulunan oto elektrik ve oto bakımının yapıldığı bir iş yerinin camına molotof kokteyli atıldı. Sabah dükkanına gelen iş yeri sahibi Ahmet Özdemir yerde kırık içki şişesi, cam parçaları ve dükkanının içinde bulunan yağ bidonlarının yanında yarı kırılmış molotof görünce durumu hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri de inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayı anlayan iş yeri sahibi Ahmet Özdemir, "Dün sabah iş yerime geldim. Yerde kırık bira şişesi gördüm. İçeri girdiğimde ise yağ bidonları yanında yarı kırılmış molotof görünce iyice şüphelenerek video kaydını incelemeye başladım. Sabah 05: 29 da iş yeri önüne gelen 2 kişi, dükkanıma üç tane molotof atıyor. İki tanesi neyse ki camda patlıyor sadece biri içeri düşüyor. İçerde yanıcı maddeler vardı Allah'tan bir şey olmuyor ve kendiliğinden sönüyor. Olay anında dükkan içinde bulunan köpeğimizde hala olayın etkisi altında içeri giremiyor. Olayın faillerinin biran evvel bulunarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyorum" dedi.