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İş yerine çarpan otomobilin tavan camından fırlayan sürücü yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANKARA'da kontrolden çıkarak iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Efe A. (17), aracın kırılan tavan camından fırlayarak yaralandı.

ANKARA'da kontrolden çıkarak iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Efe A. (17), aracın kırılan tavan camından fırlayarak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çankaya ilçesinde meydana geldi. Sürücü belgesi bulunmayan Efe A., ailesinden izinsiz aldığı otomobille mahallede dolaştıktan sonra eve doğru yola çıktı. Efe A.'nın direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklenip iş yerinin duvarına çarptı. Kaza sırasında aracın kırılan tavan camından fırlayan Efe A. yaralanarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Efe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde ise hafif hasar oluştu. Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Efe A.'nın iş yerine çarparak duran aracın kırılan tavan camından dışarıya fırladığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İş yerine çarpan otomobilin tavan camından fırlayan sürücü yaralandı

İş yerine çarpan otomobilin tavan camından fırlayan sürücü yaralandı

İş yerine çarpan otomobilin tavan camından fırlayan sürücü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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