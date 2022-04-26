İŞ YERİNDEN TELEVİZYON HIRSIZLIĞI KAMERADA

AKSARAY'da gündüz girdiği iş yerinden televizyon çalarak kaçan Ramazan Genç (25), yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Nisan'da Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Cerrahi maske ile dükkana giren kişi, kutu içindeki televizyonu alarak kaçtı. Çalışanlar, durumu fark edince polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Ramazan Genç olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Genç'in daha önce de bir market ile 2 evden çeşitli malzemeler çaldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Genç'i yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel