Osmaniye'de iş yerinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı - Haberler

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Osmaniye'de iş yerinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Osmaniye'de iş yerinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iş yerinden cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iş yerinden cep telefonu çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde telefon satan bir iş yerinden 6 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce kimliği tespit edilerek gözaltına alınan S.G. (27), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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