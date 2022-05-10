10 bin liralık telefonu alıp kaçtı! 15 yaşındaki çocuk dükkan sahibine verdiği cevapla cezadan kurtuldu

Pasajdaki telefon bayisine giren çocuk, iş yeri sahibi İsmail Şimşek'in üst kata çıkmasını fırsat bilip vitrinde bulunan telefonu montunun cebine koyarak çaldı. Çocuk, Şimşek'in aşağıya indiğini görünce koşarak kaçtı.

DÜKKAN SAHİBİ HIRSIZDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

İsmail Şimşek, 'Hırsız yakalayın' diye bağırınca çevredekiler çocuğu yakaladı. Telefonu alan İsmail Şimşek, 15 yaşında olduğunu öğrendiği çocuk hakkında şikayetçi olmadı.

ABİ BEN BU TELEFONU ÇOK İSTİYORDUM

Çocuğun üst kata çıkmasını fırsat bildiğini belirten İsmail Şimşek, "Çocuğa yaşını sordum. 15 dedi. "Neden çaldın bu telefonu" dedim. 'Abi ben bu telefonu çok istiyordum' dedi. Açıklaması değişik geldi, şikayetçi olmadım" dedi. Çalınan telefonun 10 bin TL değerinde olduğunu söyleyen İsmail Şimşek, yaşadığı olayın ardından telefonları açık vitrinden alıp kapalı alanda sergilediğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel