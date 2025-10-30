İş Yerinde Torpil İddiası Sonucu Kavga: 8 Yaşındaki Çocuğa Şiddet
Adana'da, iş yerinde torpil attığı iddia edilen 8 yaşındaki çocuğa 1,5 metre yükseklikten yere fırlatılarak darbedildi. Olayla ilgili 27 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
İŞ YERİNE TORPİL ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde, tartıştığı A.B.'yi (8), ayağından tutup 1,5 metre yükseklikten yere fırlatan Orhan A. (27), Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen Orhan A., sorgusunda, iş yerine torpil attığı gerekçesiyle A.B.'yi kovalayıp, darbettiğini öne sürdü.
Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,
