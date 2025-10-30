İş Yerinde Torpil Atma Tartışması Kanlı Bitti
Adana'nın Seyhan ilçesinde, iş yerindeki torpil meselesi yüzünden 8 yaşındaki A.B.'ye saldıran Orhan A., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
İŞ YERİNE TORPİL ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde, tartıştığı A.B.'yi (8), ayağından tutup 1,5 metre yükseklikten yere fırlatan Orhan A. (27), Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen Orhan A., sorgusunda, iş yerine torpil attığı gerekçesiyle A.B.'yi kovalayıp, darbettiğini öne sürdü.
Haber : Anıl ATAR Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel