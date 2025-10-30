Haberler

İş Yerinde Torpil Atma Tartışması Kanlı Bitti

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde, iş yerindeki torpil meselesi yüzünden 8 yaşındaki A.B.'ye saldıran Orhan A., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

İŞ YERİNE TORPİL ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde, tartıştığı A.B.'yi (8), ayağından tutup 1,5 metre yükseklikten yere fırlatan Orhan A. (27), Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen Orhan A., sorgusunda, iş yerine torpil attığı gerekçesiyle A.B.'yi kovalayıp, darbettiğini öne sürdü.

Haber : Anıl ATAR Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
