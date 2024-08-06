İş Yerinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabaş Mahallesi Akçacami Caddesi'ndeki köftecinin önünde, başkasının kullandığı motosikletten inen kişi tabancayla iş yerine ateş açtı.
Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden işletmeci D.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştirilen şüpheli ise yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.
Polis, firari T.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.