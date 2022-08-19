İş yerinde kafeste tutulan maymun çocuğun elini ısırdı Güncel Haberler İZMİR'in Menderes ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda beslenen maymun, 2 yaşındaki çocuğun elini ısırdı. İZMİR'in Menderes ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda beslenen maymun, 2 yaşındaki çocuğun elini ısırdı. Çocuk tedbir amaçlı tedavi altına alınırken, maymun sahibine 11 bin 838 lira para cezası kesildi. Olay, Menderes'in Kısık Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda kafeste tutulan maymun, yakından görmek isteyen çocuğun elini ısırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine işyerine jandarma, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, maymunu besleyen iş yeri sahibi Y.K.'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 11 bin 838 lira para cezası uygulandı. Yakalanan maymun Sasalı Doğal Yaşam Parkı görevlilerine teslim edildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak Çocuk Güncel Haberler

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