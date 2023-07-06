Konya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda arama yapılan ev ve iş yerlerinden çok sayıda kaçak tütün, nargile tütünü, kaçak sigara, çeşitli malzemeler ve ambalaj paketleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerinde kaçak tütün hazırlayan şüphelilere operasyon

KONYA - Konya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda arama yapılan ev ve iş yerlerinden çok sayıda kaçak tütün, nargile tütünü, kaçak sigara, çeşitli malzemeler ve ambalaj paketleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, devletin vergi kayıplarının ve haksız kazancın önlenmesi adına kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor. Merkez Meram ilçesinde kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen 1 işyerinde polis ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 168 kilogram kaçak tütün, 200 litre nargile tütünü yapımında kullanılan gliserin maddesi, 450 paket kaçak sigara, 250 gramlık 65 adet satışa hazır nargile tütünü ile beraber 1 adet karma kazanı, 3 adet terazi ve çeşitli ambalaj paketleri ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.ve Y.S.gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.