İş yerinde çıkan yangın söndürüldü Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çamköy Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda iki katlı bir iş yerinden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine yangına Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Güçlükle söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. AA / Güncel Fethiye Muğla Güncel Haberler

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