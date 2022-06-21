İş yerinde çıkan yangın söndürüldü Konya'nın Seydişehir ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı. Değirmenci Mahallesi'ndeki Marangozlar Sanayi'nde silah dipçiği üretilen iş yerinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında, hasar oluştu. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Seydişehir Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.