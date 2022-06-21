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İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Değirmenci Mahallesi'ndeki Marangozlar Sanayi'nde silah dipçiği üretilen iş yerinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş yerinden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, hasar oluştu.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Konya Güncel Haberler

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