İş yeri penceresinden düşerek ölen kadının davası, şüpheliler hakkında ikinci kez takipsizlik Güncel Haberler SEFAKÖY'de 2018 yılında iş yerinin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden, tırnaklarında bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanan Aysun Yıldırım'ın (26) davasında, 4 şüpheli hakkında ikinci kez takipsizlik kararı verildi. SEFAKÖY'de 2018 yılında iş yerinin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden, tırnaklarında bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanan Aysun Yıldırım'ın (26) davasında, 4 şüpheli hakkında ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Aysun Yıldırım, Tevfikbey Mahallesi'nde 28 Şubat 2018'de çalıştığı iş yerinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. İlk soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım'ın tırnaklarında DNA örnekleri bulunması ve ailesinin itirazıyla yeniden başlatılan soruşturmada, 4 şüpheli hakkında yeniden takipsizlik kararı verdi. Şüpheli Ozan T., Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinde, "Aysun Yıldırım ile ilişkimiz vardı. Kendisiyle aksam saat 19.30 gibi telefonda görüştüğümüzde, sesinin içkili geldiğini fark ettim. Daha sonra Aysun'u aradım, ulaşamayınca Safa ile birlikte iş yerinin önüne gittim. İş yerinin ışıkları açıktı ama, kapı açılmıyordu. Ben de iş yeri sahibi Birol Boyludağ'ı aradım, haber verdim. Kendisi daha sonra beni arayıp Aysun'un atladığını söyledi. Olay günü Aysun ile hiçbir kavgamız olmadı" dedi. MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI Takipsizlik kararında Aysun Yıldırım ile Ozan T. arasında geçen mesajlara da yer verildi. Yıldırım'ın Ozan T.'ye "Seni sevdiğim için, gerçekten istediğim için, paylaşamadığım için, bir ümitle beklediğim için, bir dilenci gibi seni Allah'tan dilediğim için ama, gönlüme söz geçiremeyip hırçın davrandığım için özür dilerim. Allah'a emanet ol, ben bu acıyı bu şekilde kaldıramıyorum. Neden mi? Çok seviyorum. Sevdiğim için vazgeçemiyorum" şeklinde mesajlar yazdığı bildirildi. İKİNCİ KEZ TAKİPSİZLİK VERİLDİ Kararda Ozan T.'nin Aysun Yıldırım'ı ittirerek pencereden aşağı düşürdüğüne ilişkin herhangi bir maddi delil elde edilemediği belirtildi. Kararda, olayla ilgili Yıldırım'ı 'İntihara yönlendirme ve yardım etme' suçunun işlendiğine dair de yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle, 4 kişi hakkında 'Kasten öldürme', 'İntihara yönlendirme' ve 'İntihara yardım etme' suçlarından da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Küçükçekmece 28 Şubat Güncel Haberler

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