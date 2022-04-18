İŞ YERİ ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN 7 KİLO ESRAR ÇIKTI - Haberler

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İŞ YERİ ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki bir iş yerinin önüne bırakılan ve içerisinde bomba olabileceğinden endişe edilen valizden 7 kilo esrar çıktı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki bir iş yerinin önüne bırakılan ve içerisinde bomba olabileceğinden endişe edilen valizden 7 kilo esrar çıktı. Valizin 2 şüpheli tarafından iş yerinin önüne bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haliliye Mahallesi'nde sabah saatlerinde, bobinaj ve dinamo sarımı yapılan iş yerine gelen çalışanlar, kapının önüne bırakılan valizi görüp içerisinde bomba olabileceği endişesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çevrede önlem alıp incelediği valizin içerisinde 7 kilo kubar esrar buldu. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, valizin gece saatlerinde 2 kişi tarafından bırakıldığını belirledi. Eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İŞ YERİ ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

İŞ YERİ ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

İŞ YERİ ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

İŞ YERİ ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

İŞ YERİ ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

İŞ YERİ ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

İŞ YERİ ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

İŞ YERİ ÖNÜNE BIRAKILAN ŞÜPHELİ VALİZDEN 7 KİLO ESRAR ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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