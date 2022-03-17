İŞ YERİ ÖNÜNDEKİ 300 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ KALORİFER KAZININI ÇALDILAR

AKSARAY'da 2 kişi, doğal gaz tesisatı malzemesi satılan iş yerinin önüne satılması için konulan yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki kalorifer kazanını sürükleyerek çalıp, götürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken iş yeri sahibi Şifa Çelik,?Bu kazanı bir müşterimizden ikinci el olarak aldık. Bu kazanı hurda parasına 200-300 liraya satacaklar. Kazanın değeri 10 bin liraydı dedi.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Küçük Kergi Caddesi'nde Şifa Çelik'in iş yerinin önünde meydana geldi. Şifa Çelik, sabah iş yerine geldiğinde dükkanın önüne satmak için koydukları yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki kalorifer kazınının yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde ise 2 kişinin, kazanı biraz sürükledikten sonra üç tekerlekli motosiklete yükleyip götürdükleri gördü. Bunun üzerine polise ihbarda bulundu. Polis, kazanı çalan 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayı anlatan Şifa Çelik, 'Bu kazanı bir müşterimizden ikinci el olarak aldık. Yaklaşık 300 kilo ağırlığında bir kazanı sürükleyerek götürmüşler. Kameralara yansıyan görüntülerde 2 kişi yüzlerini kapatmışlar. Bu kazanı hurda parasına, 200-300 liraya satacaklar. Kazanın değeri 10 bin liraydı dedi.