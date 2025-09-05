İş Yeri Devri Nedenli Tartışma Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te iş yeri devri nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 Eylül'de Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bıçaklı kavga çıktığının belirlenmesi üzerine olay yerine gitti.

İncelemede, Evren Damar'ın (44) olay yerinde bıçakla yaralandığı ve sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, olayın şüphelisinin Abdülkerim K. (28) olduğunu tespit etti. Zanlı, olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Şüpheli Abdülkerim K'nin, ailesine ait iş yerinin kendisinden habersiz Damar'a devredildiğini öğrendiği, bu nedenle maktul ile aralarında husumet oluştuğu, çıkan tartışma sonucunda olayın gerçekleştiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin Damar'ı bıçakladığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.