İş-Yaşam Dengesi İçin Ebeveyn İzni ve Çocuk Bakım Hizmetleri Raporu Yayınlandı

İLKE Vakfı Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM) tarafından "İş-Yaşam Dengesi Bağlamında Ebeveyn İzni ve Çocuk Bakım Hizmetleri" başlıklı analiz raporu yayımlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre rapor, küresel eğilimleri ve Türkiye'deki mevcut durumu karşılaştırmalı biçimde değerlendirerek, ebeveyn izinleri ile çocuk bakım hizmetlerinin, sosyal politika sisteminin merkezinde konumlanması gerektiğini ortaya koydu.

Çalışma, ebeveyn izinleri ve çocuk bakım hizmetlerinin sosyal politika sisteminin merkezinde yer alması gerektiği vurgulanan raporda, ailelerin bakım sorumluluklarını tek başına üstlenmesinin giderek zorlaştığı, geleneksel yöntemlerin zayıfladığı, iş ve aile yaşamını uyumlaştıracak kurumsal politika mekanizmalarına duyulan ihtiyacın arttığı kaydedildi.

Türkiye'nin son 10 yılda doğurganlık oranı en hızlı azalan ülkeler arasında yer almasına dikkat çekilen raporda, bu gerilemenin yalnızca demografik veya kültürel bir eğilimle açıklanamayacağı, aynı zamanda iş-yaşam dengesi politikalarındaki yetersizliklerin de önemli bir etken olduğu vurgulandı.

Raporda, özellikle çalışan ebeveynlerin yaşam dengesini koruyabilmesi için ebeveyn izni düzenlemeleri, çocuk bakım hizmetleri, esnek çalışma modelleri ve mali desteklerin birbirini tamamlayan unsurlar olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiği belirtildi.

Kadınların iş gücüne katılımının, çocuk bakım yüküyle doğrudan ilişkili olduğunu gösteren raporda, kadınların iş gücüne katılım oranının Türkiye'de erkeklere göre yaklaşık 30 puan daha düşük olduğu ifade edildi.

Kadınların bakım işlerine erkeklerden 4 ila 6 kat daha fazla zaman ayırdığı, bu durumun hem kadınların çalışma sürelerini hem doğurganlık eğilimlerini etkilediği kaydedilen raporda, küresel ölçekte kadınların iş hayatına aktif biçimde katıldığı, buna rağmen doğurganlık oranlarının yüksek seyrettiği birçok ülke örneğinin bulunduğu aktarıldı.

Rapor ayrıca, aileyi merkeze alan, sosyal koruma mekanizmalarını gözeten ve bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşımını destekleyen politikaların, Türkiye'nin demografik geleceği açısından stratejik önem taşıdığı belirtildi.

Raporun yazarı Dr. Öğr. Üyesi Nurgün Kul Parlak, Türkiye'de ebeveyn izni uygulamalarının Avrupa Birliği ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkelerindeki kapsamlı modellere kıyasla sınırlı olduğu değerlendirmesini yaptı.