İş Sanat yeni sezona 100. yıl gala konseri ile başlayacak

İş Sanat, yeni sezona Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı "100. Yıl Gala Konseri" ile başlayacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 2 Kasım'da gerçekleşecek konserde, Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile tenor Murat Karahan sahne alacak.

Kasım ayından haziran 2024'e kadar sürecek sezonda, pek çok yerli ve yabancı sanatçı İş Sanat sahnesine konuk olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, yeni konser sezonuna Cumhuriyetin 100. yılını kutlamanın coşkusuyla başladıklarını belirterek, "2 Kasım'da değerli sanatçımız Murat Karahan'ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde salonumuzda gerçekleştireceği 100. Yıl Gala konserini tüm hayranları gibi biz de heyecanla bekliyoruz. Bir taraftan İstanbul ve Ankara'daki müzelerimizde devam eden 'Yaşasın Cumhuriyet' sergimizin gördüğü yoğun ilginin, diğer taraftan 29 Ekim'de Beyoğlu'nda ziyarete açılacak olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin mutluluğuyla bizim için unutulmaz bir sezona başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanat Yönetmeni Defne Turaç da her yıl etkinlik mekanlarını çeşitlendirdiklerine işaret ederek, "Yaz-kış daha fazla seyirciye ulaşmak hedefiyle çalışıyoruz. Cuma İş Çıkışı konserlerimiz, Antik Sahne ismini verdiğimiz etkinliklerimiz ve YouTube kanalımızda sürdürdüğümüz yayınlarımızla sanatseverlerin karşısındayız." ifadelerine yer verdi.

Grammy ödüllü Cecile Mclorin Salvant İş Sanat'ta konser verecek

Dünyaca ünlü topluluk Concerto Köln ile klasik müzik sahnesinin önemli virtüözlerinden Giuliano Carmignola, 15 Aralık'ta, klasik ve çağdaş müziğin öncü toplulukları arasında yer alan Kronos Quartet, ise bir araya gelişlerinin 50. yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında 16 Ocak 2024'te İş Kuleleri Salonu'nda sahne alacak.

"For One To Love" albümüyle Grammy Ödülleri'nde "En İyi Caz Vokal Albümü Ödülü"nün kazanan Cecile Mclorin Salvant, 7 Kasım'da konser verecek.

English Chamber Orchestra, 5 Ocak 2024'te konser verecek. İş Sanat'ın geleneksel yeni yıl konserinde müzik ve dans bir arada sanatseverleri karşılayacak.

Viyana Senfoni Orkestrası müzisyenleri tarafından kurulan, bağımsız oda orkestrası Wiener Concert-Verein, Timothy Chooi eşliğinde 7 Şubat 2024'te müzikseverlerle buluşacak.

Aleksey Igudesman'dan İş Sanat'a özel konser "Beethoven and More"

Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman İş Sanat'a özel hazırladığı "Beethoven and More" (Beethoven ve Daha Fazlası) başlıklı bir konser verecek. Igudesman'ın yönetimindeki 100 kişilik Romanian National Youth Orchestra, Boğaziçi Caz Korosu ve sürpriz isimler, konserde sanatçıya eşlik edecek. Konser, 16 Nisan 2024'te Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İş Sanat, Franz Lizst Akademisi'nin seçkin müzisyenlerinin kurduğu Anima Musicae Oda Orkestrası ve Macar asıllı kemancı Gwendolyn Masin'i 17 Nisan 2024'te İş Kuleleri Salonu'nda ağırlayacak.

Orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, piyano sanatçısı Rüya Taner solistliğinde 5 Mart 2024'te İş Kuleleri Salonu'nda sahnede olacak.

İspanya'nın dünyaca ünlü pop-rock sanatçılarından Luz Casal 30 Kasım'da, caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern yorumlarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu ise 28 Aralık'ta İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek.

Halk müziği sanatçısı Coşkun Karademir, 25 Kasım'da konuk sanatçılar Buray ve Ceylan ile "Dost Meclisi" konserinde sahne alacak.

"Forever Tango" Gösterisi İş Sanat'ta

Sanatçı Kubat, 7 Aralık'ta Canan Çal'ın konuk sanatçı olarak yer alacağı konserde İş Kuleleri Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü müzisyen Luis Bravo'nun 12 dansçı ve 9 müzisyenden oluşan tango dans topluluğu "Forever Tango", 23 Mayıs 2024'te İş Kuleleri Salonu'nda performans sergileyecek.

Atilla Birkiye'nin düzenlediği, Serdar Yalçın'ın müzik direktörlüğünü üstlendiği ve Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı, Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinin müzikle harmanlandığı dinletiler İş Sanat'ın YouTube kanalından da yayınlanacak. Bu kapsamda 27 Kasım'da Nazım Hikmet, 11 Aralık'ta Aşık Veysel, 22 Ocak 2024'te Ahmet Muhip Dıranas, 19 Şubat 2024'te Nezihe Meriç, 15 Nisan 2024'te Melih Cevdet Anday'ın eserlerinden derlenen şiir ve hikaye dinletileri sunulacak.

"Cuma İş Çıkışı" programları devam edecek

İş Sanat'ın yoğun ilgi gören ücretsiz Cuma İş Çıkışı konserlerinde 6 Ekim'de Yaşar, 13 Ekim'de ise Pinhani sevenleriyle bir araya gelecek.

İş Sanat'ın kariyerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri kapsamında, 16 genç müzisyen sezon boyunca İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz konser verecek. Konserlerin ilki 20 Kasım'da gerçekleşecek.

Etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye "www.issanat.com.tr" adresinden ulaşılabilir.