İş Sanat ve Milli Reasürans Oda Orkestrası'ndan Türk Tangosu Konseri
İş Sanat ve Milli Reasürans Oda Orkestrası işbirliğinde düzenlenen '100. Yılda Türk Tangosu' konseri, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Konserde, Türk tango müziğinin usta isimlerinin unutulmaz besteleri seslendirilecek.
İş Sanat ve Milli Reasürans Oda Orkestrası işbirliğinde "100. Yılda Türk Tangosu" konseri, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, konser, 31 Ocak saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Orkestra şefliğini Hakan Şensoy'un üstlendiği konserin solistleri Ezgi Köker ve Tevfik Rodos'a bandoneonda Tolga Salman, piyanoda Toros Can, kemanda Rüstem Mustafa eşlik edecek.
Dansçıların da yer alacağı konserin repertuvarında, Türk tango müziğinin usta isimlerinin unutulmaz besteleri yer alıyor.
Hasan Niyazi Tura'nın "100.Yıl Tangosu" ile başlayacak konserde, Fehmi Ege, Necdet Koyutürk, Yaşar Güvenir gibi ustaların unutulmaz besteleri dinlenebilecek.