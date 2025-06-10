İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde çocuk atölyeleri başlıyor

İş Sanat'ın hazırladığı "Çocuk Atölyeleri", 14 ve 21 Haziran'da İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde minik sanatseverlerle buluşacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, farklı yaş gruplarındaki çocuklar için özel olarak hazırlanan yaratıcı sanat atölyeleri, heykel sanatçısı ve akademisyen Prof. Dr. Rahmi Aksungur'un "Retrospektif" sergisine ev sahipliği yapan Kibele Sanat Galerisi'nde düzenlenecek.

Çocuklar, sergiyi bir rehber eşliğinde gezerek, heykel sanatındaki malzeme çeşitliliğini ve sanat eserleriyle mekan arasındaki ilişkiyi ele alacak.

Öğretici bir deneyim sunmayı hedefleyen gezinin ardından, çocuklar inceledikleri eserlerden ilhamla kendi tasarımlarını ortaya koyacak.

Etkinlik takvimine göre 4-5 yaş aralığındaki çocuklar 14 Haziran 15.30'da, 6-9 yaş aralığındaki çocuklar 14 Haziran 11.00 ve 21 Haziran 15.00'te, 8-12 yaş aralığındaki çocuklar 14 Haziran 13.30 ve 21 Haziran 12.00'de "Şehrimizi Güzelleştirelim: Çocuklarla Tasarım Atölyesi", "Rahmi Aksungur'dan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi" ve "Bilmecelerle Heykel Avı" programlarıyla buluşacak.