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İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavına 42 Bin 53 Kişi Başvurdu

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na 42 bin 53 kişi başvurdu. Sınav 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek ve sonuçlar 3 Ocak 2024'te açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 10 Aralık'ta yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na (2023-İSG/2) 42 bin 53 kişi başvurdu.

ÖSYM'nin açıklamasına göre, İSG/2 10 Aralık Pazar günü, 17 il ve 18 sınav merkezinde, 125 bina ve 1864 salonda yapılacak.

Sınavda emniyet görevlileri dahil 5 bin 778 kişi görev alacak. Adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak. Sınava 42 bin 53 kişi katılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak, 11.30'da sona erecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 20 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Sınav sonuçları 3 Ocak 2024'te açıklanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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