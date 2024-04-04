Üye Girişi
Haberler

İş Sağlığı ve Güvenliği İhlalleri Büyük Yangınlara Yol Açıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Ankara ve İstanbul'da çıkan büyük yangınlar üzerinden iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) önemine dikkati çekerek ilgili kanunun uygulanmasındaki ihlallerin bu tür facialara yol açtığını bildirdi.

Sert, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir eğlence merkezinde ve Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktığını anımsattı.

İki olay üzerinden İSG'nin önemine işaret eden Sert, "İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, işveren tarafından yetkiden uzak, göstermelik değil, gerçekten icracı bir denetim mekanizması içerisinde çalıştırılmaları gerekiyor. İlgili kanunun uygulanmasında yaşanan sıkıntılar böylesi facialara sebebiyet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sert, şu ifadeleri kullandı:

"İSG uzmanı çalıştırma hükümlerinin artık gereği gibi uygulanması hatta kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Bazı işletmelerde bu uzmanların göstermelik çalıştırıldığını, haklarına hukuklarına riayet edilmediği için görev anlamında boşa düşürüldüklerini, hazırlanan raporların işverenler tarafından görmezden gelindiğini görüyoruz. Sonuçta böylesi facialar yaşanıyor, yürekler yanıyor. İSG uzmanları artık çalışma hayatının doğal parçasıdırlar ve işletmeler, uzman görüşlerine riayet etmek zorundadır."

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Ankara Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo kargolar dağıtım yapıyor mu? 8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor? 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı? Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri! Green Card 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE! Bugün kandil mi? Bu gece Kadir Gecesi mi? 2024 Kadir Gecesi ne zaman? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı? Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol son bölüm izle! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 4 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title