İş Sağlığı ve Güvenliği İçin 13 Bin İş Yerine Teftiş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu sene 13 bin iş yerinde gerçekleştireceğimiz teftişlerle 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri, fazla çalışma, ücretler gibi temel konularda gerekli incelemeleri titizlikle yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından, "Etkin Denetim, Sıfır Tolerans" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Teftiş ve denetimlerle sağlıklı iş koşullarını desteklediklerini, çalışanların yaşamlarını tehlikeye atanlara geçit vermediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu sene 13 bin iş yerinde gerçekleştireceğimiz teftişlerle 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri, fazla çalışma, ücretler gibi temel konularda gerekli incelemeleri titizlikle yürüteceğiz."