İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının teması 'İş Yerlerinde Acil Durumlar ve Afet Yönetimi'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu yıl düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliklerinde "İş Yerlerinde Acil Durumlar ve Afet Yönetimi" teması işlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu yıl düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliklerinde "İş Yerlerinde Acil Durumlar ve Afet Yönetimi" teması işlenecek.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünyada saniyede 11 iş kazası yaşanırken, her yıl 2,5 milyona yakın kişi iş kazası ya da meslek hastalığına maruz kalıyor.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünün geliştirilmesi ve bu alandaki uygulamaların tartışılması amacıyla Türkiye'de her yıl 4-10 Mayıs arası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli etkinliklerin düzenlendiği haftanın bu yılki teması, "İş Yerlerinde Acil Durumlar ve Afet Yönetimi" olarak belirlendi.

Hafta kapsamında, 9 Mayıs'ta Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde "Acil Durum ve Afet Yönetiminde Savunma Sanayi Teknolojilerinin Kullanımı", "İş Yerlerinde Acil Durumlarda İletişim ve Koordinasyon", "İş Yerlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi", "Acil Durumlar ve Afetlerde Sağlık Kurumları ve Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği" başlıklarının ele alınacağı panel gerçekleştirilecek.

Konunun uzmanlarının, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini anlatacağı panelle, bu alanda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflenecek.

Kanunla "çalışan" tanımı getirildi

2012'de 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"nun yürürlüğe girmesi, Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konusunda atılan en önemli adım olarak kayıtlara geçti. Kanunla "çalışan" tanımı getirilirken, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın çırak ve stajyerler dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler kanun kapsamına alındı.

Bu çerçevede, iş yerlerinde fiilen çalışmaya başlamadan önce çalışanlara yapacağı işe, kullanacağı iş ekipmanına ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ilişkin uygulamalı olarak, "İşe Başlama Eğitimi" veriliyor. Bu eğitimler, iş yerinin tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla tekrarlanıyor.

Kanunun çıkmasının ardından iş yeri ve çalışan sayısındaki artışa rağmen, ölümlü iş kazası ve meslek hastalığı sayısında azalma görüldü.

Aktif İSG uzmanı sayısı 30 bine yaklaştı

İş yerlerinde İSG hizmetlerinin yürütülebilmesi için iş yerinde çalışan kişiler arasından uygun sertifikaya sahip kişiler görevlendirilebildiği gibi işveren ilgili eğitimleri alarak görevi kendisi de üstlenebiliyor. Bakanlıkça yetkilendirilen ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) de bu hizmet alınabiliyor.

Türkiye'de aktif sözleşmesi olan A, B ve C sınıflarında 29 bin 167 iş güvenliği uzmanı, 13 bin 605 iş yeri hekimi görev yapıyor.

İSG hizmetlerinde görevlendirilen kişiler, işverene rehberlik yapmak, riskleri değerlendirmek, çalışanlara eğitim vermek ve sağlık gözetimi gibi birçok alanda faaliyet yürütüyor.