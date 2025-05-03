İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nda Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Teması İşlenecek

ORHAN ONUR GEMİCİ/SEFA BİLGİTEKİN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu yıl düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası etkinliklerinde "İSG'de dijital dönüşüm ve yapay zeka" teması işlenecek.

İSG kültürünün geliştirilmesi ve bu alandaki uygulamaların tartışılması amacıyla Türkiye'de her yıl 4-10 Mayıs, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği haftanın bu yılki teması, "İSG'de dijital dönüşüm ve yapay zeka" olarak belirlendi.

Hafta kapsamında düzenlenecek fuarda katılımcı firmalar, kuracakları stantlarda hem çalışmalarını hem de iş yerlerinde uyguladıkları iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini anlatma imkanı bulacak.

Panellerde ise "Dijital Çağda İSG: İyi Uygulama Örnekleri", "İş Hijyeninde Yapay Zeka Uygulamaları", "Kamu Yönetiminde Güncel İSG Uygulamaları", "Sağlıklı Gelecek: Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesinde Önleyici Yaklaşımlar", "Giyilebilir Teknolojiler ve Akıllı Sensörlerle Proaktif İSG Yaklaşımı" ve "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki ve Cezai Boyutu" başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

Bakanlık bürokratları ile çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılacağı oturumlarda, toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi vurgulanacak.

2012'de tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı

2012'de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesi, Türkiye'de İSG konusunda atılan en önemli adım olarak kayıtlara geçti.

Kanunla "çalışan" tanımı getirilirken, kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler dahil olmak üzere tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.

Bu çerçevede, iş yerlerinde fiilen çalışmaya başlamadan önce çalışanlara yapacağı işe, kullanacağı iş ekipmanına ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ilişkin uygulamalı "İşe Başlama Eğitimi" veriliyor. Bu eğitimler, iş yerinin tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla tekrarlanıyor.

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve çalışma ortamlarının geliştirilmesi amacıyla işverenlere bazı teşvik ve destekler de veriliyor.

Bu kapsamda, 10'dan az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin İSG hizmet bedelleri devlet tarafından karşılanıyor.

Ayrıca 10'un üzerinde çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde son 3 yılda ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi halinde işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle yüzde 2 yerine yüzde 1 olarak alınıyor.