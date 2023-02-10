İş ortaklarını öldürüp intihara kalkışan şüpheli, hastanede öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün iş ortaklarından Osman Bozdoğan (45) ve Feyyaz Bozdoğan'ı (43) tabancayla öldürüp, Sedat Bozdoğan (61), Nuriye Bozdoğan (41) ve Yılmaz Konaç'ı (50) yaraladıktan sonra kaçıp, Alanya'da polisi görünce intihara kalkışan Emrullah Çabuk, hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün iş ortaklarından Osman Bozdoğan (45) ve Feyyaz Bozdoğan'ı (43) tabancayla öldürüp, Sedat Bozdoğan (61), Nuriye Bozdoğan (41) ve Yılmaz Konaç'ı (50) yaraladıktan sonra kaçıp, Alanya'da polisi görünce intihara kalkışan Emrullah Çabuk, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Emrullah Çabuk, aralarında para meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Feyyaz Bozdoğan, Osman Bozdoğan, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç ile bir sitenin giriş kapısında tartıştı. Büyüyen tartışma sırasında Emrullah Çabuk, tabanca ile iş ortaklarına kurşun yağdırdıktan sonra otomobille kaçtı.

Emrullah Çabuk'un yakalanması için il genelinde çalışma başlatıldı. İddiaya göre Çubuk, dün saat 19.30 sıralarında Alanya ilçesinde polis uygulama noktası yakınında tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Çubuk, tedaviye alındığı hastanede bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Yaralılardan Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç taburcu oldu, Sedat Bozdoğan'ın ise tedavisi devam ediyor.