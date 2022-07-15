İş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı ÇORUM'da düğün konvoyunun önünü iş makinesiyle kesen operatörün bahşiş alarak yolu açtığı anlar kamelara yansıdı. ÇORUM'da düğün konvoyunun önünü iş makinesiyle kesen operatörün bahşiş alarak yolu açtığı anlar kamelara yansıdı. Oğuzlar Belediyesi'nde çalışan Veli Gözel ve Elif Hastaoğlu çifti önceki gün düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çok sayıda davetlinin katılımıyla gelin alma merasimi de düzenlendi. Düğün konvoyunun geçişi sırasında bir kepçe operatörü de paletli iş makinesiyle yolu keserek, bahşiş istedi. Gelin ve damadın içerisinde bulunduğu otomobilin önünde duran operatör, para alınca yolu açtı. Konvoy ilçe merkezine hareket ederken, iş makinesiyle yolun kesilme anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel Güncel Haberler

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