Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş makinesini sahile getirip kepçesinden denize atladılar

Güncel Haberler

İş makinesini sahile getirip kepçesinden denize atladılar

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahile iş makinesi ile sahile gelen şahıslar, çıktıkları kepçeden denize atladı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahile iş makinesi ile sahile gelen şahıslar, çıktıkları kepçeden denize atladı. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde iş makinesinin kepçesinden denize atlayan şahıslar, ölüme davetiye çıkardı. İş makinesi ile sahile gelen vatandaşlar, kepçeden denize atladı. O anlar ise duruma tepki gösteren vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde şahısların bir kısmı denizde olan iş makinesinin kepçesine çıktıkları ve kepçe yükseldikten sonra denize atladıkları görülüyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title