Haberler

İş Makinesi Uçuruma Yuvarlandı, Operatör Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yol açma çalışması yapan Yusuf Yalman (28), kullandığı iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde yol açma çalışması sırasında uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü Yusuf Yalman (28), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Çökek Yaylası'nda meydana geldi. Bölgede yol açan Yusuf Yalman'ın kullandığı iş makinesi, toprağın kayması sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Yalman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf Yalman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yalman'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU-Kamera: DÖRTYOL(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi

Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi
Neye uğradığını şaşırdı! Domenico Tedesco'ya soğuk duş

Maç sonuna damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.