İş makinesi uçuruma devrildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesi yaklaşık 50 metreden uçuruma devrildi. Olayda iş makinesinin operatörü kendisini son anda yere atarak kurtardı.

Olay, Sandıklı ilçesi Karadirek köyünde meydana geldi. Elinden bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen iş makinesi bölgede çalışmak için ilerlerken bir anda operatörün kontrolünden çıktı. Kepçe ardından yaklaşık 50 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı kaymaya başladı. Durumu fark eden iş makinesi operatörü ise son anda kendisine araçtan aşağı atarak kurtardı. İş makinesi ise yuvarlanarak uçurumdan aşağı düşüp kayalıkların üzerinde devrilerek durabildi. Olayın ardından devrilen kepçe bir başka iş makinesi ile uçurumdan çıkarılarak tura yüklendi. Olayda öğlen ya da yaralanan olmazken kepçe ise kullanılamaz hale geldi. - AFYONKARAHİSAR