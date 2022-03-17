İş makinesi operatörü, kurtardığı yavru keçi ve köpeklerin üzerlerini örtüyle kapattı

ÇAYELİ, RİZE (DHA) - RİZE'nin Çayeli ilçesinde etkili olan kar nedeniyle dağda mahsur kalan çoban ve 30'u yavru 180 keçi ile 2 yavru köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı. Sürüde 30 yavru keçi ve 2 yavru köpek, iş makinesinin kepçesine konularak dağdan indirilirken, operatör Sinan Şişman, hayvanların üşümemesi için üzerlerini örtüyle kapattı.

İlçenin Isırlık Dağı'nda çoban Bayram Kamberoğlu, etkisini artıran kar nedeniyle 30'u yavru 180 keçi ve 2 yavru köpeğin yer aldığı sürüsüyle mahsur kalınca, Madenli Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, iş makinası ile karla kaplı yolu açarak hayvanlara ulaştı. İş makinesi operatörü Sinan Şişman, kepçeye koyduğu 30 yavru keçi ile 2 yavru köpeği, soğuktan korumak için üstlerini de örtüyle kapattı. Mahsur kalan hayvanlar ekiplerin çalışması sonucu güvenli alana taşındı. Kamberoğlu, kendisi ve sürüsünü kurtarmak için seferber olan ekiplere teşekkür etti.