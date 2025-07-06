İş makinesi operatörleri yangına karşı ön safta alevlerle savaşıyor

İzmir'deki orman yangınlarında görev yapan iş makinesi operatörleri, 45 tonluk dozerleriyle sarp arazilerde alevlerin yayılmasını önlemek ve söndürme araçlarının ulaşımını sağlamak amacıyla gece gündüz görev yapıyor.

Orman yangınlarının kontrol altına alınmasında kritik rol üstlenen iş makineleri, yangının yayılmasını önlemek için ormanın iç kısımlarında yollar açıyor.

Arazözlerin yangın bölgesine ulaşabilmesi için sarp bölgelerde çalışma yürüten operatörler, aynı zamanda soğutma çalışmalarına da destek veriyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde görev yapan operatörler, yangın bölgesine intikal ettikleri andan itibaren yoğun ve zorlu bir mesai yürütüyor.

Zaman zaman alevlerle karşı karşıya kalan ekipler, can güvenliğini sağlamak ve makineleri korumak amacıyla hızla karar alarak hareket etmek zorunda kalıyor.

Bu süreçte İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınlarına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir ise ekip arkadaşlarını yasa boğdu.

Operatörler zorlu mücadeleyi anlattı

DSİ Afyonkarahisar Şube Müdürlüğünde görev yapan 42 yaşındaki iş makinesi operatörü Arif Kalkan, Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki yangının ardından üç gün önce Buca'daki çalışmalara katıldığını belirtti.

Gece gündüz demeden görev yaptıklarını ifade eden Kalkan, "Dozerlerle yolu olmayan, sarp bölgelerde çalışıyor. Bazen alevlerle karşı karşıya kalıyoruz. Riskli bölgelerde itfaiye ve sağlık ekipleriyle sürekli irtibat halindeyiz. Rüzgarın yön değiştirmesi en büyük riskimiz. Bu durumda yangın bir anda bulunduğumuz noktaya ulaşabiliyor. Hem kendi güvenliğimiz hem makineler için hızlı ve doğru kararlar almak zorundayız." dedi.

Yangının ilerlemesini durdurmak için ilk olarak çevresine şerit açtıklarını dile getiren Kalkan, bu sayede alevlerin kontrol altına alınabildiğini, arazözlerin de güvenli şekilde müdahale edebildiğini kaydetti.

Mehmet Uluağaç da Manisa'daki görevinin ardından Buca ilçesine geçtiğini ve uzun süredir yangınla mücadele ettiğini söyledi.

Sarp arazilerde çalıştıklarını aktaran Uluağaç, "En çok korktuğumuz şey, yangının dolanarak arkamızdan gelmesi. Çünkü girdiğimiz bölgelerde çoğu zaman çıkış yolumuz olmuyor. Devamlı bir gözümüz arkada." diye konuştu.

Eray Acar ise Bilecik'teki yangının ardından Buca'daki göreve geçtiğini belirterek, yangınla mücadelenin zorlu ancak anlamlı olduğunu dile getirdi.

Acar, "Biz ateşin karşısındayız. Arazözlere yol açıyoruz. Ateşten korkmuyoruz çünkü buraya, yangını söndürmek için geldik. Bu doğayı, bu yeşili korumak zorundayız. Türkiye cennet bir vatan, bu yüzden burada gönüllü olarak çalışıyoruz." dedi.

Bilecik'teki görevinde 48 saat boyunca hiç uyumadan çalıştığını belirten Acar, İzmir'de de aynı özveriyle mücadele etmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.