İş makinesi dereye yuvarlandı: 3 yaralı

İş makinesi, karşı yönden gelen araca çarpmamak için dereye yuvarlandı: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yaparak kontrolden çıkan iş makinesinin dereye yuvarlandığı kazada 3 belediye işçisi ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale kent merkezindeki Yeşilöz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 71 0412021 plakalı iş makinesi, sürücünün karşı yönden gelen araca çarpmamak için yaptığı manevranın ardından kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada Kırıkkale Belediyesi personeli olduğu öğrenilen işçilerden M.K., V.D. ve M.D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan kurtarma çalışmasıyla iş makinesinden çıkartılan yaralılar, ekiplerin de yardımıyla ambulansa taşındı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.