İş Kazasının Ardından Yüzme ile Yeniden Yürümeye Başladı

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş, 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası kaybettiği yürüme yetisini yüzme ile kısmen geri kazandı.

Altıntaş, Edirne'de teknisyen olarak çalıştığı iş yerinde makine parçasının omuriliğinin üzerine düşmesiyle yaralanarak yürüme yetisini yitirdi.

Hastanede 3 ay tedavi gördükten sonra tekerlekli sandalyeyle taburcu edilen Altıntaş, yeniden yürüyebilmek için tedavi yolları aramaya başladı.

Altıntaş, çeşitli fizik tedavilerin ardından 3 yıl önce yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladı.

Yüzme sayesinde kaslarının gelişmesi sayesinde yürüteç yardımıyla adım atmaya başlayan Altıntaş, tamamen desteksiz yürüyebilmek için haftanın 5 günü havuzdaki antrenmanlarını sürdürüyor.

Altıntaş, AA muhabirine, doktorun raporlarına bakıp "Yürüyemezsin." dediği gün çok büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Destekli olsa da yeniden adım atabilmenin sevindirici olduğunu belirten Altıntaş, "2020 yılında Edirne'de makine teknisyeni olarak çalıştığım iş yerinde kaza geçirdim. Omurilik yaralanmasından dolayı yürüme yetimi kaybettim. İş kazasının ardından 3 ay boyunca hastanede yattım. Hastaneden tekerlekli sandalyeyle çıktım. Daha sonra tedavi için bir şeyler ararken Anıl hocayla tanıştık, yüzme çalışmalarına başladık. Bu duruma gelmemde yüzmenin çok büyük etkisi var." diye konuştu.

Altıntaş, hastaneye yürüteçle gittiğini gören doktorların da duruma şaşırdığını, zamanla desteksiz yürüyeceği günlerin hayaliyle hiç yılmadan çalıştığını dile getirdi.

İnsanların sağlığının kıymetini bilmesi gerektiğini ifade eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"Raporlara göre benim yatalak olmam gerekiyordu. Çok mücadele ettik yeniden ayağa kalkmak için ve yüzmenin çok katkısı oldu. Yüzmeyle beraber iyileşme devam ediyor. İyileşmenin olması sevindiriyor. Ben iyileşebileceğimi, ayağa kalkabileceğimi düşünmüyordum. Doktorların tavsiyesi, yüzme çalışmalarıyla bugünlere geldik. Beslenme, moral ve egzersizin her zaman hayatımızda olması gerekiyor. Böyle devam edip inşallah daha iyi olmaya çalışacağım. Desteksiz yürüme hedefiyle çalışmalara devam ediyorum. İnşallah desteksiz yürüyeceğim günleri de görürüz. Bedensel engelliler için düzenlenen yarışmalara da hazırlanıyoruz. Yarışmalara katılıp madalya kazanmak istiyorum."

Antrenör Anıl Bulut da Sadık Altıntaş ile 3 yıldır düzenli olarak çalışma yaptıklarını anlattı.

Altıntaş'ın ilk geldiğinde adım dahi atamadığına dikkati çeken Bulut, "Yaptığımız çalışmaların sonunda kendisini geliştirdi. Yürüteçle de olsa gayet güzel yürüyor. Çok önemli bir gelişim gösterdi. Yüzmede de kendisini geliştirdiği için yarışlara katılmak istiyor. Biz de kendisine destek olmaya devam edeceğiz. Tamamen desteksiz yürüdüğü zamanları da görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.