İş Kazasında Hayatını Kaybeden Akif Fak'ın Cenazesi Defnedildi
Ankara'da çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitiren Akif Fak'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ???rağa verildi. Cenaze namazı, aile kabristanlığında kılındı.
Ankara'da çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitiren Akif Fak'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde defnedildi.
Fak'ın cenazesi, Ankara'dan memleketi Vezirköprü ilçesinin Karaköy Mahallesi'ne getirildi.
Mahalle camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Fak'ın cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye Fak'ın yakınlarının yanı sıra Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel